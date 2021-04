Le projet de la passerelle de l'Arche se concrétise à Tournai Tournai-Ath-Mouscron Mickaël Delfosse © DELFOSSE

Une réunion citoyenne va être organisée à ce sujet le mercredi 21 avril prochain sur le coup de 18h30 en mode visioconférence.



En 2017, la rénovation de la passerelle de l'Arche à Tournai a fait l'objet de séances de travail participatives. "De juillet à septembre 2017, plus de 300 personnes ont donné leur avis dans le cadre de ces séances organisées par la Ville", souligne la Première échevine Coralie Ladavid (Écolo) en charge de la Participation citoyenne.



Ces citoyens s'étaient alors exprimés en faveur d'une passerelle piétonne mais aussi cyclable. De 2018 à 2020, des financements complémentaires ont été trouvés pour rendre ce projet réalisable. Un budget approximatif est actuellement estimé à 3,9 millions d'euros en grosse partie financée par la Région wallonne.



Cette nouvelle passerelle aura pour but d'agir comme une liaison indispensable entre les quartiers Saint-Jean et Saint-Piat via les modes de transports doux ainsi qu'entre les voies cyclables arrivant de l'Est de la Ville et le RAVeL de la rive gauche. La liaison cyclo-piétonne devra également s'intégrer dans le paysage tournaisien.