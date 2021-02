Le projet de soutien à la relocalisation de l'alimentation en Wallonie porté par la Ceinture Alimentaire du Tournaisis et la Ville de Tournai sélectionné Tournai-Ath-Mouscron M. Del. © D.R.

En collaboration avec Food'Wapi (Ideta) et le Parc Naturel des Plaines de l'Escaut, le projet vise la création d'une filière de légumes biologiques dans le Tournaisis.



En partenariat avec la Ville de Tournai et en collaboration avec le Parc Naturel des Plaines de l'Escaut et Food'Wapi de l'intercommunale Ideta, la Ceinture Alimentaire du Tournaisis (CAT) a répondu à un appel à projets de la Région wallonne sur la relocalisation de l'alimentation en Wallonie.



"Nous savons que 145 projets ont été rentrés et que 46 ont été sélectionnés pour un budget global de 11,7 millions d'euros, détaille Sophie Cailleau, de la CAT. Nous avons donc été sélectionnés et donc obtenu une subvention de 281 000€ portant sur trois ans, de février 2021 à janvier 2024, pour développer une filière de légumes biologiques dans le Tournaisis."



Comme l'explique Caroline Mitri, échevine en charge de la Politique agricole, cet appel à candidatures de la Région Wallonne aura eu un effet levier pour pouvoir concrétiser la création de cette filière. "Il y a déjà des initiatives et des démarches qui avaient été entreprises, explique-t-elle. D'abord à l'initiative du CAT puis en partenariat avec la Ville."