Originaire de Tournai, le rappeur Youssef Swatt’s sera à l'affiche du festival Les Gens d'Ere le vendredi 29 juillet. Avec à son actif deux EP et deux albums, l'artiste a déjà participé à des événements d'une grande ampleur comme le festival de Dour ou encore les Solidarités à Namur. Il s'est également produit sur des scènes françaises, suisses ainsi que sénégalaises avec les titres: "Le jour où le rap m’a sauvé", "Aleph", ou encore le prodigieux "S’il suffisait". Par ailleurs, Youssef Swatt’s a sorti en décembre dernier son single "Remonter le temps", dans lequel il aborde son passé. Au printemps prochain, le rappeur Tournaisien dévoilera son troisième LP.

Fondé par Giani Sabia, Boris Iori & Renaud Lhoest, le groupe Lemon Strow se produira aussi au festival Les Gens d'Ere devant un public endiablé, le samedi 30 juillet suivi du trio S!mon. Annoncée également ce mardi par les organisateurs, la venue de l'auteur-compositrice Elia Rose qui fait ses preuves dans le domaine de la pop ainsi que le groupe Bric & Broc feront vibrer la scène le dernier jour du festival.

En plus de faire découvrir ou redécouvrir des artistes de la région, le Festival Les Gens d'Ere avait divulgué la présence de chanteurs phares de la scène française dont Christophe Maé, découvert au grand public en 2005 grâce à sa participation dans la comédie musicale Le Roi Soleil. Depuis sa révélation, le chanteur a enchaîné les tubes pour le plus grand bonheur de ces dames. Présents aussi lors de l'ouverture du Festival, le 29 juillet, la chanteuse belge Doria D, le DJ Henry PFR, Ykons ou encore l'artiste aux 4 millions d’albums vendus et aux tubes incontournables, Kendji Girac.

