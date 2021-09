Ces trois mois de travaux sont mis à profit pour renouveler intégralement une infrastructure vieillissante, des voies à la caténaires sans oublier la signalisation et certains ponts. Bien que pénalisante pour les clients, cette option d'une coupure complète a été préférée à un renouvellement voie par voie qui aurait causé d'importantes perturbations pendant au moins 3 ans.

Ce chantier de 32 millions d'euros qualifié d'historique permettra donc le renouvellent complet de deux portions du réseau ferroviaire en une durée de 96 jours. "Depuis le commencement de ce chantier, des équipes techniques de sept disciplines différentes sont actives le long des 16 kilomètres qui séparent Froyennes et Mouscron. En travaillant le plus souvent 7j/7 et 24h/24, plus de 150 personnes s'attellent à moderniser les principaux composants de l'infrastructure ferroviaire. L'objectif principal est donc de remettre à neuf, en un temps record, une infrastructure vieillissante et sujette à de nombreux incidents pesant sur la régularité du trafic", précise Frédéric Sacré, porte-parole d'Infrabel.