Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés lundi matin, à 9h, qu'un incendie s'était déclaré dans le restaurant Greco implanté au niveau de la place de Lille, à proximité de la Grand-place de Tournai. Venant des casernes de Tournai et d'Antoing, deux autopompes, un camion échelle, un camion-citerne, deux ambulances et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place.



"Il s'agit d'un feu de cuisine, dû à une friteuse. À notre arrivée, le personnel avait partiellement maîtrisé le feu. Les dégâts dans la cuisine sont conséquents. Après avoir circonscrit l'incendie, nous avons dû refroidir par l'extérieur une gaine d'extraction venant de la hotte", indique le lieutenant Patrice Ratte qui a dirigé l'intervention.



Quatre des membres du personnel, qui étaient dans le bâtiment, ont respiré des fumées toxiques et ont été admis au service des urgences du site hospitalier Union du Centre Hospitalier de Wallonie picarde pour des contrôles.