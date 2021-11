Dès le mois de septembre, les élèves et enseignants pouvaient retirer le masque une fois statistique mais devaient continuer à le porter lors de leurs déplacements. Aujourd'hui, cette mesure est désormais de l'histoire ancienne. Effectivement, depuis la reprise des congés de Toussaint, les élèves du secondaire doivent de nouveau remettre le masque en permanence et non plus le retirer une fois assis en classe.

Déjà fin du mois d'octobre de nombreux établissements scolaires étaient divisés. Interviewée à cette période, la Préfète de l'Athénée d'Anvaing avait fait part de son désir de revoir le masque en classe. "Il vaut mieux prévenir que guérir", avait-elle déclaré. Toutefois, la reprise stricte de cette mesure ne semble pas ravir tous les établissements scolaires...

"Ce n'est pas facile pour les professeurs qui doivent enseigner et donc supporter le masque pendant plusieurs heures. Il en va d'ailleurs de même pour les élèves. Fréquentant ceux-ci au quotidien, il est difficile pour les enseignants de ne plus pouvoir reconnaître leur visage qui change rapidement à l'adolescence", précise la directrice de l'Institut Saint-André à Ramegnies-Chin.

Globalement, les élèves de cet établissement scolaire se montrent compréhensifs face au retour du port du masque même s'il arrive aux éducateurs de rappeler certains à l'ordre. Face à l'augmentation du taux de contamination, l'école espère que le gouvernement ne serrera pas davantage la vis à l'avenir.

"Ce qui nous fait relativement peur, c'est que les élèves doivent de nouveau manger leur repas en classe. La perte de ces moments conviviaux avait été très lourde pour nos jeunes élèves. Actuellement, nous avons encore de la chance de pouvoir partager cet instant ensemble. Nous espérons de tout cœur que les mesures s'allégeront d'ici la fin de l'année ...".