Avec quelques jours de retard sur le calendrier initialement prévu, un "Spicea abies" venu de Stavelot a été "planté" devant la Halle-aux-draps, sur la Grand-place de Tournai, ce jeudi matin. Cela, sous le regard avisé d’Amélie Rousseau, décoratrice à la Ville, et avec le soutien technique du service des plantations.

L’arbre, qui culmine à une quinzaine de mètres de hauteur, recevra ses guirlandes lumineuses et ses différentes décorations dans les prochains jours. "On a opté pour un Noël traditionnel cette année, explique Amélie Rousseau, avec pour tons dominants, le rouge, le blanc et l’argent. Des cannes à sucre géantes et des sucettes seront pendues aux branches.

En plus du grand sapin, il y aura 1000 plus petits (des Nordmann dont la taille varie de 1,2 m à un peu plus de 2 m) devant les commerces et dans les rues. Soit 500 fournis par la Ville et 500 par la Gestion Centre-ville. Ceux-ci recevront notamment un galon en Vichy aux couleurs de Tournai, pour rester dans le thème traditionnel.

Côté déco, il y aura aussi une quinzaine de structures lumineuses également en forme de sucres d’orge, d’étoiles…"

Dans un communiqué, l’échevine des Travaux, Laurence Barbaix, nous apprend en outre qu’une structure en fibre végétale, à l’effigie du logo multicolore de Tournai, sera disposée sur la Grand-Place au pied de la Halle aux Draps, au cœur du marché de Noël, à proximité du sapin et du site Viva For Life. Cette année; deux nouvelles rues - Piquet et Chevet Saint-Pierre - ont été équipées de guirlandes lumineuses.

Il n’y aura pas de patinoire pour cette nouvelle édition des fêtes de fin d’année, mais un manège pour enfants, un trampoline et un parcours accrobranche. Nous y reviendrons lorsque s’installeront les premiers chalets de Noël sur la Grand-place, dont celui du Père Noël qui prendra ses quartiers en face de la terrasse du restaurant Comptoir 17...