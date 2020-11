Le sapin de Noël ornera la Grand'Place de Tournai dès ce vendredi Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le traditionnel sapin de Noël sera installé sur la Grand'Place ce 20 novembre au matin et décoré par les services techniques dès la semaine prochaine. Cette année, le majestueux retenu est un Picea Abies . © DUPUIS

La crise sanitaire n'aura heureusement pas eu raison des illuminations de fin d'année. En effet, voilà maintenant quelques jours que des électriciens s'affairent à l'installation des différentes guirlandes lumineuses. "Malgré le contexte particulier lié à la crise sanitaire, la Ville de Tourna a décidé d'orner le centre-ville, ses rues commerçantes et ses villages afin d'égayer quelque peu le confinement d'automne", souligne effectivement l'échevine des Travaux Laurence Barbaix.



D'ailleurs, depuis ce mercredi, des décors lumineux sont placés sur les églises des vingt-neuf villages de l'entité. De son côté, la cellule Cimetières est également occupée à préparer des supports solides destinés aux 450 sapins de 2m20 prévus dans les rues commerçantes du centre-ville. Des rubans d'ornement seront prochainement offerts aux commerçants. À partir de lundi, les services communaux mettront aussi à disposition des différents comités de villages des sapins en bois appartenant à la Ville.



"Les rues situées en zones de chantiers, comme la rue Royale ou la placette aux Oignons, ne seront pas oubliées, rassure l'échevine. Elles seront aménagées de sorte à ne pas gêner l'organisation des travaux en cours. Tous ces préparatifs peuvent, bien évidemment, engendrer quelques embarras de circulation et légers problèmes de stationnement mais contribueront à donner à nos rues un air de fête en ces temps difficiles."



Enfin, si certains se demandaient s'il allait être présent, qu'ils se rassurent ! Le traditionnel sapin de Noël sera bien installé sur la Grand'Place. On le retrouvera d'ailleurs dès ce vendredi. Et, cette année, c'est un Picea Abies qui ornera la Grand'Place.