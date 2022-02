Malgré la reprise, certains clients se montrent encore réticents. C'est notamment le cas des personnes âgées. "Certaines clientes n'hésitent pas à espacer leur rendez-vous pour venir le moins souvent possible", poursuit Valérie. "Bien entendu, une infime partie de ma clientèle a pris de nouvelles habitudes et ne vient plus au sein de l'institut. Fort heureusement, j'arrive à combler ces pertes avec l'arrivée d'une nouvelle clientèle". Ouvert depuis 9 ans à Tournai, l'institut de beauté Laura D a retrouvé l'ensemble de sa fidèle clientèle et possède un agenda chargé même si, le coronavirus a encore quelques impacts. "Au niveau du moral des clients, nous remarquons que c'est vraiment compliqué pour eux d'encore subir toutes ces restrictions sanitaires. De plus, ceux-ci calculent davantage les prix". Certes, avec l'inflation, la population fait plus attention à leurs dépenses quotidiennes. "Cette situation n'arrange rien. Je dois moi-même augmenter mes articles. Ce n'est en aucun cas une bonne nouvelle pour le client et les commerçants", précise Valérie De Poorter.

Davantage de problèmes de peau

Depuis leur réouverture, ces deux esthéticiennes observent que de plus en plus de personnes font face à des problèmes de peau. "Le port du masque a engendré de multiples soucis au niveau de la peau comme de l'acné et de l'irritation. De plus en tant que professionnel, il n'est pas évident de pratiquer des soins du visage dans ces conditions", explique l'esthéticienne de Saint-Sauveur. "Même si l'obligation du port du masque devrait sauter à l'avenir, je pense que c'est une discussion qu'on devra avoir en interne. A ce jour, nous restons toujours prudents. Pour ma part, j'ai bon espoir que ce virus touche à sa fin. Je désire par-dessus tout ne plus revivre une telle situation où notre secteur devait fermer durant de nombreux mois", conclut Laura Dalleur.