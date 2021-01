Après avoir vu l'arrivée d'Uber Eats, la cité des Cinq Clochers va prochainement accueillir le service de livraison de repas à domicile Deliveroo. La plateforme présente dans plus de 800 villes à travers le monde sera ainsi lancée en février à Tournai., détaille Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo Belgique.Une forte demande pour l'arrivée de Deliveroo à Tournai a ainsi été constatée par la firme qui est désormais à la recherche de plus de trente-cinq coursiers. Ces derniers peuvent travailler sous le statut d'économie collaborative, en tant qu'indépendants ou étudiants indépendants. Les coursiers de Deliveroo sont leur propre patron et peuvent décider quand travailler et s'ils veulent travailler, en adaptant leur travail à leur vie et non l'inverse, tout en étant assurés par Deliveroo. Les candidats peuvent s'inscrire sur le site web de Deliveroo Les restaurants qui souhaitent profiter du service de livraison de Deliveroo sont quant à eux invités à se rendre sur la plateforme dédiée à cet effet . Deliveroo affirme que dans les autres villes où le service est actif, la collaboration a souvent permis d'augmenter le chiffre d'affaires des restaurants jusqu'à 30% en ces temps particulièrement difficiles où les possibilités de livraison et de vente à emporter sont si importantes.En Belgique, Deliveroo est présent à Anvers, Bruxelles, Bruges, Charleroi, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Liège, Malines, Namur, Ostende et Waterloo. Actuellement, 3 500 coursiers sont actifs dans le pays et 3 000 restaurants travaillent avec la plateforme.