Grâce à l'ALE de Tournai, les problèmes de transport ne constitueront pas un frein à la vaccination ! Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le taxi social de l'ALE de Tournai pourra conduire gratuitement les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes à mobilité réduite au centre majeur de vaccination. © DELFOSSE

L'Agence Locale pour l'Emploi de Tournai ne manque pas de solidarité en cette période de crise sanitaire. Après avoir notamment distribué des chèques à son personnel à dépenser dans des commerces locaux, l'ALE va désormais agir pour rendre la vaccination accessible à tous.



"La campagne de vaccination va, nous dit-on, s'accélérer à partir de lundi, souligne Dorothée De Rodder, présidente de l'institution. Nous avons donc réfléchi à mettre le taxi social gratuitement à disposition de la population sous certaines conditions."



Ce service s'adresse ainsi aux personnes âgées de plus de 65 ans ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite. "Concernant les PMR, cela peut être bien évidemment une personne en fauteuil roulant mais aussi une jeune maman avec un bébé, une personne avec un pied dans le plâtre, etc. Ces dernières seront identifiées sur base d'une déclaration volontaire."



Concrètement, une fois qu'une personne éligible à ce service rendu par l'ALE reçoit sa convocation pour se faire vacciner, il lui suffira de contacter le 069.777.938, du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h30, afin de réserver son trajet. "Le taxi social viendra alors chercher la personne chez elle, au départ de son domicile, pour la conduire direction le centre majeur de vaccination. Après le laps de temps nécessaire une fois le vaccin injecté, il suffira de contacter le 0475.699.330 pour que le taxi social fasse le trajet inverse."



Ce service est évidemment adressé aux habitants de Tournai ville et des vingt-neuf villages de l'entité. De plus, si le service du taxi social est habituellement payant, les trajets vers le centre majeur de vaccination seront gratuits pour les plus de 65 ans et les PMR grâce à un partenariat avec la Ville de Tournai. "Et cela dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale de la Ville qui va prendre en charge les frais de carburant nécessaire pour les différents déplacements", poursuit Dorothée De Rodder.



Cette dernière explique vouloir ainsi faire sauter le frein à la vaccination qu'auraient pu constituer les difficultés de déplacement. "On espère voir d'autres services qui ont un taxi social en faire de même. Chaque petite pierre à l'édifice de cette campagne de vaccination nous semble essentielle."



Comme le détaille Laurence Barbaix, directrice de l'institution, l'ALE de Tournai possède six taxis sociaux. "Ces derniers roulent de manière continue, sept jours sur sept, pour les personnes précarisées et pour toute une série de transports. Pour ce qui concerne les trajets vers le centre majeur de vaccination, nous allons dédicacer un, voire deux taxis le temps qu'il le faudra. Nous nous adapterons au nombre de demandes, nous avons encore au besoin une navette chez Vital'Manne et d'autres véhicules via ALE Recup."



La solidarité va dans le bon sens !