Il y a quelques jours, des individus se sont introduits sur le site du Tennis Club Pays Blanc et ont abîmé un des terrains de tennis. Ils ont arraché un tuyau d’arrosage et l’ont utilisé comme filet. “Leurs chaussures n’étaient évidemment pas adaptées, ils ont donc labouré le terrain”, affirme le président Vincent Van Overbeke.



Cet incident est un coup dur pour le club et ses employés. Les terrains avaient justement été remis à neuf la semaine passée en vue de la nouvelle saison. L’année a été très compliquée pour le Tennis Club Pays Blanc qui a également beaucoup souffert de la pandémie du coronavirus.



L’identité des vandales est inconnue. Cependant, une plainte a été déposée auprès de la police d’Antoing qui va donc mener une enquête. D’autant plus que ce délit n’est pas isolé. Le club a souvent connu des dégradations et actes de vandalisme tels que des vitres cassées, des cadenas forcés…



Le Tennis Club Pays Blanc réfléchit à mettre des caméras de surveillance afin de faire cesser ces agissements qui deviennent très pesants pour les employés. L’ouverture de la saison, ce samedi, est cependant maintenue.





La réfection des terrains venait d’être terminée. © FACEBOOK