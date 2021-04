Le nouveau, redessiné et remanié Topo-guide GRP 123 intitulé(125 p. ; 16 €) et publié par l’ASBL Les Sentiers de grande randonnée présente en 258,7 km, avec des cartes au 1/50000 ainsi qu’avec des infos touristiques et historiques, les itinéraires de découverte du parc naturel des Plaines de l’Escaut, de la vallée de la Dendre, du parc naturel du Pays des Collines ainsi que de la vallée de l’Escaut.Cet itinéraire jaune et rouge dessine au départ de Tournai, une boucle autour de cette région permettant d’apercevoir le château d’Attre, le beffroi de Tournai, la forêt domaniale de Bon-Secours. Mais aussi, en plus d’incursions en France, le canal Ath-Blaton, le château Du Quesnoy, la Maison des Chôrchiles à Ellezelles, le Sentier de l‘Étrange à Ellezelles, la Mer de sable à Stambruges, la Maison de Léaucourt à Pecq, le château de Bourgogne à Estaimbourg…Infos via le 081/39.06.15 ; gr@grsentiers.org