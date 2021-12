Il sera difficile voire impossible d’assister à des concerts et festivals en cette fin d’année 2021 suite aux nouvelles mesures du CODECO. De nombreux organisateurs d’événements prennent donc déjà les devants en se tournant vers 2022. C’est le cas du Tournai Jazz Festival qui fêtera son dixième anniversaire du 22 avril au 8 mai prochain. Pas moins de 50 concerts seront organisés pour l’occasion. Une vidéo a été réalisée pour l’annoncer aux nombreux fans. Plusieurs artistes ont déjà confirmé leur présence à l’événement qui aura lieu à l’Esplanade du Conseil de l’Europe.

Un court teaser de 40 secondes a été publié sur Youtube afin d’annoncer la bonne nouvelle. Pour le dixième anniversaire du Tournai Jazz Festival, pas moins de 50 concerts ainsi que des conférences et masterclasses seront organisés. L’événement se tiendra à l’Esplanade du Conseil de l’Europe du 22 avril au 8 mai prochain. L’évolution de la crise sanitaire sera bien entendu à surveiller.

Parmi les artistes ayant confirmé leur présence on retrouve : Ida Nielsen, An Pierlé, San La Rocca, André Manoukian, Hiromi, Toine Thys, Ibrahim Maalouf, Kyle Eastwood, Thomas De Pourquery, Roberto Foncesca et Lubiana.

L’ensemble des informations ainsi que la vidéo de présentation sont à retrouvées sur le site de l’événement : www.tournaijazz.be ainsi que sur le site de la maison culturelle de Tournai : www.maisonculturetournai.com.