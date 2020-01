Des élèves de l’athénée ont confectionné des poches à la suite des incendies en Australie.

Régulièrement, l’athénée royal d’Ath encourage ses élèves, au nombre d’un millier, à prendre part à des activités extra-scolaires au profit de nobles causes et de projets humanitaires tels que le Télévie par exemple.

En ce début d’année, l’athénée a mobilisé ses jeunes pour venir en aide à la faune australienne qui a payé un lourd tribut lors des incendies ayant causé la mort de plus d’un milliard d’animaux.

Dans le cadre de l’appel à la solidarité lancé sur les réseaux sociaux par le groupe Team Belgium For Australia, une professeure de français a proposé à sa direction de mettre sur pied un atelier tricot afin de réaliser des pochettes pour les bébés kangourous, koalas et autres marsupiaux ayant perdu leur maman dans ces méga-feux.

"Comme j’en faisais déjà moi-même auparavant, j’ai proposé d’initier à la couture les élèves qui le désiraient. En plus d’être facile à apprendre, tricoter permet d’acquérir une compétence manuelle supplémentaire et de faire quelque chose de ses mains. C’est également un excellent moyen de se déstresser", confie Élodie Brotcorne.

La direction s’est montrée comme toujours très réceptive, de même que les élèves qui, un peu comme tout le monde, gardent en mémoire les terribles images en provenance d’Australie.

Au total, une trentaine d’étudiants ont profité des heures de table pour apprendre le tricot à la main et réaliser des pochettes en tissu tout en mangeant leurs tartines.

"Les participants ont pris conscience de l’ampleur de cette catastrophe en se disant que certaines espèces risquaient de disparaître. Même si les premiers ateliers ont réuni plus de filles, je ne m’attendais pas à voir autant de garçons faire du crochet", poursuit la jeune enseignante.

Quinze poches

À ce jour, une quinzaine de poches censées remplacer celles des mamans marsupiaux ont été confectionnées et lavées dans de l’eau contenant du vinaigre blanc et du bicarbonate pour éviter de contaminer des animaux déjà fragilisés. Celles-ci seront envoyées sur place d’ici peu à la demande d’associations comme Wires.

De la laine pure et lisse associée au coton a été privilégiée. Des doublures intérieures en flanelle ont été cousues afin d’offrir aux animaux la texture la plus douce possible.

"Je suis toujours étonnée de voir l’enthousiasme des élèves pour de telles activités qui renforcent les liens sociaux", témoigne Sophie Walravens, proviseur.

Bruno Deheneffe