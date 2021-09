Dur de devoir se lever à 6 h du matin et de ne pas pouvoir avaler une bonne “ jatte ” de café. C’est ce qui est arrivé aux matinaux de Laplaigne, ce samedi, du moins à ceux et celles qui dépendent de l’électricité pour faire fonctionner leur percolateur. Le village a, en effet, été totalement plongé dans le noir entre 6 h et 7 h 30. Il n’y avait pas plus d’éclairage public que de lumière dans les habitations.

Selon Frédéric Boogaerts, porte-parole d’Ores, la panne générale a été provoquée lors de la mise en route des moteurs de l’écluse de Péronnes. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que les Laplaignois sont confrontés à une telle situation pour des raisons similaires. Il faudra attendre le résultat des investigations en cours pour connaître les causes exactes de cette panne, mais cela ne signifie pas nécessairement que les moteurs en question soient exagérément énergivores. “ Plusieurs facteurs peuvent expliquer le déclenchement d’une cabine, comme le fait d’un pic de consommation tout à fait ponctuel ”, précise encore le porte-parole du gestionnaire de réseau.

Un peu comme si les Laplaignois avaient décidé d’allumer leur perco tous au même moment, ce samedi matin...