Entouré de représentants médicaux notamment, Tommy Leclercq, le gouverneur de la province, a consulté les soixante-neuf bourgmestres ce mardi. En province d'Hainaut, l’incidence pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours est de 895 (inférieure à l’incidence nationale, 1 286) Le taux de reproduction supérieur à 1 (1,22) indique que le virus est dans une phase ascendante. En termes d’hospitalisation, le Hainaut enregistre un taux (18,8 pour 100 000 habitants) plus important que la moyenne wallonne (16.6). En termes de vaccination, le Hainaut présente un taux de 82% des plus de 18 ans, comparable à la moyenne wallonne.

Des échanges de ce mardi, il ressort: – une extrême difficulté, pour les acteurs de terrain, d’expliquer (NDLR. surtout à ceux qui ne veulent pas comprendre) les mesures et de tenter de faire adhérer la population à celles-ci, après plus de 18 mois de pandémie – un besoin de disposer d’un vade-mecum clair et précis au sujet de l’organisation des festivités de fin d’année (ex. les Marchés de Noël) – le besoin d’un débat, serein et sans tabou, au sujet de la vaccination "obligatoire".

Le gouverneur s’est engagé à relayer auprès des différents niveaux de pouvoir, les inquiétudes et difficultés exprimées ce jour par les autorités locales.

Ces échanges s’ajoutent à ceux, au minimum, hebdomadaires, qui ont lieu entre le centre de crise national, les gouverneurs, les autorités régionales.

Booster son immunité grâce à la 3e dose et où se faire vacciner?

Un état des lieux concernant la vaccination a également été réalisé ce mardi. Pour rappel, la Région wallonne organise l’opérationnalisation de la vaccination. À ce jour, il est essentiel que les personnes appelées à recevoir une "3e dose" la fassent. Avec le temps, l’immunité diminue. Une dose supplémentaire permet de réactiver le système immunitaire.

En Hainaut, vingt et un centres fixes ou antennes ont vu le jour, notamment à Tournai, Ath, Mouscron et Comines. Plus d’infos sur www.jemevaccine.be ou 0800 45019.

Le message à la population

Tommy Leclercq déclare: "Nous sommes conscients que de nombreux efforts sont réalisés par une large majorité d’entre nous. Cependant, force est de constater que le virus poursuit sa propagation et continue de prendre du terrain. Chacun d’entre nous est une partie de la solution."