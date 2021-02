Les Amis de Tournai ont perdu leur vice-président: Bernard Valle nous a quittés Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Les hommages pleuvent depuis l'annonce de sa disparition. © AMIS DE TOURNAI

Triste nouvelle que celle annoncée par les Amis de Tournai ce mercredi. En effet, ce mardi soir, leur vice-président, Bernard Valle, s'en est allé à l'âge de 78 ans.



"Discrètement, paisiblement mais en homme combattant, lucide et courageux face à la maladie, explique Didier Coupez, président des Amis de Tournai. Tant qu'il lui est resté un souffle de conscience, il a pensé aux autres, aux Amis de Tournai, aux Chevaliers de la Tour et aux associations dont il s'occupait."



Tournai a toujours été un moteur de la vie de Bernard Valle depuis qu'il avait accédé à sa retraite après une vie professionnelle bien remplie.



"Souvent dans l’ombre mais efficace dans tous les projets dans lesquels il s’est investi. Les plus jeunes d’entre nous l’ont connu comme vice-président des Amis de Tournai mais il fut aussi un coordinateur actif de Tournai la Page pendant 20 ans et une pierre angulaire des différentes manifestations marquant les anniversaires successifs de notre Syndicat d’Initiative. Il fut aussi un gestionnaire administratif et informatique précieux pour le fonctionnement de notre asbl."



Bernard Valle aura toujours été un soutien et un guide bienveillant pour beaucoup d'Amis de Tournai. "Toujours trop tôt pour lui et pour ses proches, trop tôt pour nous aussi."



La rédaction de l'édition Wallonie picarde de la Dernière Heure présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches de Bernard Valle.