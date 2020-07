Les Amis de Tournai travaillaient depuis plusieurs semaines aux préparatifs des Cortèges du 13 septembre prochain. Mais celui-ci n'aura finalement pas lieu.

"Avant les périodes de confinement, nous étions en contact avec des groupes belges et étrangers afin de vous proposer un spectacle chatoyant. Nous avions pris également des contacts fructueux avec Masure 14 en vue de leur participation active à notre manifestation, comme nous souhaiterions le faire, à l’avenir, avec tous les quartiers et villages des environs. Un rondeau final était également en préparation. Au sortir du confinement, vu les mesures sanitaires en place, nous avons établi un protocole de déroulement des Cortèges en assurant au maximum la distanciation entre chaque groupe et, à l’intérieur de chaque groupe, de chaque participant. Contacté les partenaires habituels pour vérifier dans quelle mesure ils pouvaient participer,selon le plan préparé par nos soins.Sur base des avis de chacun, nous avons continué à avancer. Restait, pour nous, à résoudre deux problèmes : Les vestiaires et le bar pour accueillir les groupes qui ne pouvaient être concentrés dans la Halle aux Draps; le « défleurissement » des chars qui provoque souvent des bousculades", explique via un communiqué Didier Coupez, le président des Amis de Tournai.

Des propositions étaient sur la table.

"Elles n’ont pas reçu l’écho nécessaire, faute d’avoir pu les faire valider en fonction de la réalité sanitaire, actuelle et future. Quoiqu’il en soit, l’autorisation d’organiser la manifestation n’aurait pu être délivrée par l’autorité communale qu’après le 1er septembre, puisque, jusqu’à cette date, les manifestations de masse sont interdites. Le Conseil d’Administration a donc décidé, avec tristesse, de reporter les Cortèges au dimanche 12 septembre 2021 mais d’essayer de créer, au pied du Beffroi (siège de la Bancloque qui sonnait autrefois l’alarme et le rassemblement des habitants), ce 13 septembre 2020, une manifestation fédératrice des acteurs et actrices des manifestations tournaisiennes de masse dénommée « Mon coeur est rouge et blanc ». Cet événement aura une durée limitée d’environ une heure ; il sera statique afin de respecter les règles sanitaires en vigueur mais non dénuée de convivialité et d’émotion. Nous l’espérons vraiment. Celle-ci sera le fruit d’une initiative conjointe des Porteurs du Serment de l’bancloque, des Chevaliers de la Tour, des Amis de Tournai et des représentants des chansonnières et chansonniers tournaisiens et de toutes autres associations qui souhaiteront nous rejoindre".

Une communication spécifique sera organisée en temps utile, ne serait-ce qu’en fonction de la faisabilité eu égard aux règles sanitaires qui seront d’actualité en septembre. "Déjà nous espérons que les bâtiments communaux, les bâtiments publics et les habitations arboreront fièrement le rouge et le blanc, le 13 septembre prochain (drapeaux, tissus, rubalises…). Place à l’imagination pour que la ville soit pavoisée comme un jour de fête".