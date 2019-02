Un peu comme l’environnement et le développement durable, la notion de bien-être animal s’invite de plus en plus dans le débat de société mais aussi en politique. Dans sa déclaration de politique communale, le collège a indiqué vouloir créer un cimetière pour animaux. Une mesure qui a recueilli l’assentiment du conseil. Stéphane Mercier (RPP) a demandé si un lieu précis était déjà envisagé.

"Où va-t-on l’aménager ? Nous ne savons pas encore, mais nous prenons des informations. Un spécialiste de la Région wallonne va venir. Nous devons trouver la meilleure solution et voir quels animaux sont concernés", a répondu Vincent Palermo (MR-IC).

À propos de la stérilisation des chats errants, là encore, le collège souhaite prendre le bon train et bénéficier du plan wallon alors que pour le précédent, Péruwelz n’avait pas pu embrayer.

Toujours en matière de bien-être animal, la déclaration stipule que le collège "souhaite faire respecter le décret instauré par la Région wallonne".

La conseillère PS Nathalie Deplus a justement posé une question d’actualité sur le sujet. "Le nouveau code wallon du bien-être animal est entré en vigueur ce 1er janvier", a-t-elle rappelé.

Il traite ainsi de la détention d’animaux, des animaux errants sur le domaine public, de la répression des infractions, de la lutte contre la délinquance environnementale, du commerce ou du transport.

"Ce code introduit des nouveautés dont plusieurs concernent les communes. Ainsi, pour répondre à vos nouvelles obligations, il vous appartient maintenant de constater et de sanctionner les infractions à ce code, d’ordonner si besoin la saisie administrative ou encore de retirer le permis de détention aux propriétaires négligents, a ainsi fait remarquer Nathalie Deplus. Pouvez-vous nous informer des démarches que vous avez mises en place en la matière ?"

Vincent Palermo demande du temps mais a précisé qu’il avait justement le bien-être animal dans ses propres attributions. "Nous appliquons le code et nous avons par exemple toujours soutenu la SPA de Péruwelz. Je m’engage à ne pas laisser des animaux en situation de maltraitance si j’ai l’information. Nous avons aussi des policiers formés spécifiquement pour ce type de situation."