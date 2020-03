La saison 2020 du parc naturel des plaines de l’Escaut s’annonce une fois encore chargée, avec comme priorité la proximité avec les habitants.

"La population reste notre cible. Notre mission est de connecter les habitants à leur territoire. Car mieux on le connaît, plus on l’apprécie", assure Pierre Wacquier, président du parc naturel.

Le parc peut s’appuyer sur une infrastructure touristique comme l’Escale forestière pour faire participer activement les visiteurs aux activités. Dédiée à la découverte de la forêt de Bon-Secours et véritable porte d’entrée du parc naturel, l’Escale forestière englobe des espaces intérieurs comme le centre d’interprétation Explor’forêt et le film Le voyage en ballon et des espaces extérieurs tels que le promenoir des cimes et la pic’orée avec son parcours pieds nus.

Cette année, les activités sont au nombre de 265, pour 180 environ en 2019. "Depuis 2016, nous avons ouvert notre calendrier aux partenaires du territoire, confie ainsi Valérie Vanoudewater, chargée de mission animation et valorisation du territoire au parc. Nous avons découpé le calendrier par mois, avec pour chaque mois une couleur différente pour plus de lisibilité. Le calendrier fait 52 pages, pour 44 l’an dernier. Il est imprimé à 12 000 exemplaires et sera distribué dans près de 150 endroits, comme les administrations communales, les centres culturels, les bibliothèques et les commerces."

En 2019, la maison du parc a accueilli environ 12 000 visiteurs, dont 43 % issus des 7 communes du parc. Un bon bilan.

Parcours avec énigmes

Quant à l’activité phare de la nouvelle saison, il s’agira d’un parcours parsemé d’énigmes sur le thème des bébés animaux. "Ce sera du 4 avril au 8 novembre, avec une vingtaine d’énigmes et 8 tables à tracer, le tout réparti dans l’Escale forestière, explique Clara Louppe, chargée de la valorisation de l’Escale et des animations grand public. On va parler de la naissance. Qui sort du ventre ? Qui sort de l’œuf ? Qui naît aveugle ? On évoquera la famille. Bébé unique ou famille nombreuse en fonction des espèces. Et on parlera de l’évolution des jeunes, aussi bien chez le jaguar que chez les grands singes. On ouvre le parcours aux animaux du monde entier. On abordera aussi les menaces et les dangers pour les bébés. Il y aura des énigmes à résoudre et des actions à accomplir."

Geoffrey Devaux