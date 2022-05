A l'approche des vacances estivales, les Belges semblent déjà prêts à se dépayser. D'ailleurs, le dernier baromètre des vacances de Touring indique que 90 % des Belges ont déjà réservé leurs vacances d’été. Un chiffre pour le moins conséquent et impressionnant. Avec une crise économique et une guerre qui se poursuit au-delà des frontières, les agences de voyages sont vraisemblablement débordées. Un retournement de situation comparé à la fin de l'année dernière.

"Durant les vacances de Noël, nous avons eu quelques demandes mais moins que d'habitude", avait indiqué une agence de Mouscron. "Nous constatons au sein de notre agence de voyages que les personnes se projettent déjà pour partir lors des vacances d'été. De nombreuses choses changeront d'ici-là..." A cause du variant Omicron, les Belges avaient effectivement peur de réserver. "Les clients étaient un peu apeurés par la reprise de l'épidémie".

Avec des destinations vers les Caraïbes ou encore la République Dominicaine, il est clair que les Belges ont véritablement besoin de changer d'air. "La vie commence peu à peu à redevenir comme avant et la population ressent le besoin de partir".

Les voyageurs ont donc une grande envie de quitter le pays. L’ABTO publie fréquemment les résultats de son enquête sur les intentions de voyages des Belges. "78 % des Belges indiquent vouloir partir dans les 12 mois qui viennent, lance Pierre Fivet, administrateur de l’ABTO. "9 % comptent plutôt partir dans les deux ans à venir et 13 % ne comptent pas partir en vacances. Au niveau des destinations, la France reste en tête, puisque 16 % des sondés comptent y aller. C’est même un petit peu plus qu’avant la crise sanitaire. En deuxième place, on retrouve la Belgique qui a beaucoup plus de succès qu’avant la crise puisque notre pays a dépassé l’Espagne depuis 2019."