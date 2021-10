Les brasseries ont la côte ses derniers temps. Alors que celles implantées à Bruxelles connaissent un développement important ces dernières semaines, celles de Wallonie picarde n’ont pas à rougir de leur performance. Bien que le marché y soit davantage concurrentiel, les brasseries parviennent à tirer leur épingle du jeu.

Après une baisse de régime pendant les confinements, les brasseries ont pu retrouver leur rythme. "Depuis la reprise de l’Horeca, au mois de mai, nos ventes sont relativement élevées", indique Thibaut Maes, de la brasserie Dupont. "Nos volumes de vente sont supérieurs à ceux que nous avons connu en 2019, année de référence avant la pandémie. Dans un premier temps, nous étions craintifs par rapport à un éventuel (re)confinement et la fermeture des établissements Horeca mais cela ne fût pas le cas." Une tendance confirmé par la brasserie du Cazeau. "Nous sentons que la reprise d’après covid a bien lieu. Nous retrouvons petit à petit notre rythme de 2019."

Cette bonne forme donne des envies de développement aux brasseries picardes. "Nous avons plusieurs projets pour la brasserie", confie la brasserie du Cazeau. "Nous allons notamment nous équiper d’une nouvelle salle de brassage." "Nous avons des projets de développement très concret dont un arrive à terme. Nous avons en effet investi dans une parcelle dans le zoning industriel de Leuze. Ce bâtiment sera utilisé uniquement pour le stockage et la préparation d’une partie des commandes. Cela va nous permettre de libérer un peu d’espace à Tourpes et de diminuer le flux de camions au sein du village. La réception du bâtiment devrait avoir lieu début 2022", informe Thibaut Maes de la brasserie Dupont.

Le domaine brassicole de Wallonie picarde se développe cependant moins qu’à Bruxelles où la situation est bien différente. "Le marché n’était pratiquement pas développé à Bruxelles, au contraire de la Wallonie picarde", indique la brasserie du Cazeau. "La marge de progression est donc bien plus significative dans la capitale, qui bénéficie également d’un marché local plus important. Malgré le marché bien plus concurrentiel en Wallonie picarde, les brasseries se développent tout de même bien chez nous mais dans une toute autre mesure."

La création de nouvelles bières n’est donc pas au goût du jour de ces deux brasseries, qui préfèrent, dans un premier temps, privilégier leurs dernières créations. "Notre Wapils, sortie en 2019, fonctionne bien", poursuit la brasserie du Cazeau. "Nous allons donc continuer de nous y consacrer pour l’instant". "Nous produisons actuellement à flux tendu. Il nous est donc assez compliqué de travailler sur de nouveaux produits en cette période. Malgré tout, depuis plusieurs années, nous produisons une bière éphémère, l’Hirond’Ale. Nous en sommes déjà à la 3ème version. La quatrième devrait suivre, lorsque nous aurons un peu plus de temps à lui consacrer", conclut Thibaut Maes de la brasserie Dupont.