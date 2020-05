Les brasseries de Wallonie picarde soutenues par Visitwapi © DUPUIS Tournai-Ath-Mouscron M. Del.

La Wallonie picarde compte la plus grande concentration de brasseries de Belgique. Avec ses 29 brasseries et plus de 100 bières, les amateurs de boissons houblonnées trouvent facilement leur bonheur. De la blonde à la brune, en passant par l'ambrée ou la bière d'abbaye, il y en a pour tous les goûts.