Pays de la bière, la Wallonie picarde en produit plus de 150 variétés. Mais aucune brasserie ne produit de bière sans alcool. La plus proche brasserie qui le fait est Saint-Feuillien (Le Rœulx), avec sa "Fruits des bois bio 0.0%".

La sixième Tournée minérale, ce défi qui consiste à ne pas boire une goutte d’alcool pendant le mois de février, déroule le tapis aux bouteilles sur lesquelles figure l’indication 0,0%. Pourquoi les brasseries de notre région n’en proposent-elles pas? Pour des raisons économiques essentiellement. Comme l’indique Olivier Dedeycker, administrateur et ingénieur-brasseur de la brasserie Dupont à Tourpes. "Les brasseries comme les nôtres devraient sous-traiter le processus technique qui permet de désalcooliser la bière, soit par osmose inverse ou via une distillation sous vide. Car elles ne sont pas prêtes à investir dans de très coûteuses unités de production". Or, cette démarche n’est pas du tout anodine. "Ce processus ne retire pas seulement de l’alcool, il appauvrit aussi le produit de telle façon qu’il faut le retravailler en ajoutant des arômes voire du sucre pour redonner du corps et du goût à la bière".