Les affaires reprennent. C’est le chef de corps de la zone de police du Tournaisis (Tournai, Brunehaut, Antoing et Rumes) qui le dit. "Tant en matière de criminalité, de vols avec violence sur la voie publique, que d’accidents de roulage, c’est flagrant depuis le déconfinement. On a recruté une dizaine de jeunes policiers tout juste sortis de l’académie, eh bien depuis le mois de mai ils ouvrent grands les yeux quand ils interviennent ; ils se rendent compte de ce qu’est le métier de policier sur le terrain dans la société actuelle. Et c’est le même constat dans toutes les zones de police."

Vincent Lucas (MR) a demandé au chef de corps, à l’occasion du dernier conseil de police, si les caméras de surveillance installées en ville (75 en tout) en 2018 étaient bien opérationnelles et utilisées.