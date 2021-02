Le bourgmestre tournaisien avait alors pris en exemple celui de la chaussée de Bruxelles à Gaurain-Ramecroix dont le signal orange clignote en permanence via le signal du dessous et qui ne passe à l'orange, par le signal du milieu, puis au rouge que très rarement., avait résumé, à raison, Paul-Olivier Delannois.Une situation qui s'est, depuis, encore un peu plus compliquée avec le retrait d'un feu suspendu, celui qu'on pouvait remarquer en se rendant vers Tournai, suite à un incident impliquant un tracteur. Un riverain a ainsi fait remarquer au bourgmestre que les voitures qui arrivent de Tournai ou de Barry ne s'arrêtent pas lorsque le feu passe au rouge. Les personnes traversant au passage piéton ainsi que les usagers de la rue d'Havinnes s'engageant dans la chaussée de Bruxelles craignent ainsi légitimement pour leur sécurité.Face à cette situation, le bourgmestre a interpellé Sébastien Maes, ingénieur civil des constructions et chef de projets au Service Public de Wallonie en lui demandant s'il était toujours bien nécessaire de garder pareil système.Et la réponse va dans le sens attendu par les usagers de ce carrefour., détaille Sébastien Maes.Des réunions d'étude ont débuté et des plans sont prévus. La dernière version n'est cependant pas encore approuvée.Si aucune date n'est à ce stade donnée quant à l'intervention, le projet d'adaptation semble toutefois bien sur les rails.