Ce samedi matin, Philippe Hooreman, commissaire-divisionnaire de la zone de police du Tournaisis (Antoing, Brunehaut, Rumes et Tournai), a présenté aux différents conseillers de police le bilan du dernier plan zonal de sécurité, celui qui a couvert la période de 2014 à 2019.

Pour rappel, la zone de police du Tournaisis couvre une zone de 315 km2 où l’on retrouve plus de 90 000 habitants. “C’est un territoire énorme !, confirme le chef de corps. On y retrouve d’ailleurs plus de 1 100 km de routes.” Pour illustrer, cela représente à peu de chose près la distance qui sépare la Wallonie picarde à Marseille…

Au niveau du nombre de délit par habitant, on tourne sur le territoire du Tournaisis à du 92,4 par 1 000 habitants. “Quand je vois où on se situe par rapport à Namur, Mons ou La Louvière, je pense que nous n’avons pas à rougir de cette donnée.”