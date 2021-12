Les grosses sorties des fêtes de fin d’année (Spider Man et Matrix), des films familiaux (Clifford, Monster Family), des comédies (Le test et Les Tuche 4), des films d’horreur (Resident Evil et Affamés). Le cinéma mouscronnois For&ver a été le premier à publier sa programmation dès mardi soir pour la réouverture de mercredi. “ On peut redémarrer à peu près normalement parce qu’on n’avait pas tout éteint. Il n’y a donc pas de grosse remise en route à effectuer comme après les longs confinements qui avaient nécessité plusieurs jours de travail ”, explique Benoît Verfaillie, patron du For&ver. La raison est que le cinéma espérait bien que le recours devant le Conseil d’État aboutisse. “ J’avais un petit espoir. C’est la raison pour laquelle on hésitait à aller au front, à enfreindre la loi en ouvrant nos installations. Poussé par la justice, le gouvernement a fait machine arrière. Mais on ne peut même pas dire que faute avouée est à moitié pardonnée, parce qu’ici on ne peut pas pardonner une telle décision aussi absurde et incohérente ”.