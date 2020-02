Le chantier d'aménagement du fleuve impactera l’environnement et la vie des habitants, au fil de l’eau.

À l’issue d’une soirée d’information, les Cominois du bord de Lys ont pris connaissance des tenants et aboutissants d’un chantier qui transfigurera le fleuve.

"Ces travaux, menés par le Service public de Wallonie, côté belge, et par les voies navigables de France, sur l’autre berge, rencontrent trois objectifs. L’augmentation du gabarit des bateaux qui naviguent actuellement sur la Lys mitoyenne, passant de 1 350 à 4 400 tonnes. Le désengorgement de la circulation en centre-ville de Comines et la création d’une voirie favorisant la mobilité douce", explique Christophe Blérot, porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures.

En quelques chiffres

En un peu moins de 1 000 jours, et avec un budget qui avoisine les 30 millions d’euros, intégralement pris en charge par la Wallonie et l’Europe, dans le cadre du projet Seine-Escaut 2020, ce chantier va bouleverser le cadre de vie des Cominois.

"Aux premières lueurs du printemps, nous entamerons la phase la plus importante des travaux. Car il s’agit de rectifier la courbe de la Lys, à hauteur de Comines-Warneton, et de faire sortir de terre une nouvelle voirie dotée d’un rond-point et d’un tunnel en dessous du pont frontière", explicite le conférencier.

Draguer la Lys

La rectification du cours du fleuve s’étend sur un tronçon de près de deux kilomètres, entre l’écluse de Comines et la frontière linguistique, à Wervik.

"Entre l’écluse et le pont, les ouvriers vont procéder à un dragage du lit du fleuve autorisant un tirant d’eau réclamé par le passage des gros tonnages. Ces travaux d’excavation seront réalisés entièrement depuis la voie d’eau, à l’aide de pontons flottants, qui embarquent les grues, et de barges pour évacuer plus de 30 000 m³ de boues", précise le représentant du SPW, en pointant la réduction maximale des nuisances.

Le nouveau chenal

Mais les travaux les plus spectaculaires auront pour cadre la seconde partie du chantier. "Entre le pont de Comines et la limite communale de Wervik, les ingénieurs vont creuser un nouveau chenal, en pleine terre, dans la zone des prairies. Pour préserver l’environnement, les berges seront inclinées, et protégées au moyen de gabions placés sous le niveau d’eau et d’enrochement, afin d’encourager la colonisation du site par la faune et la flore", ajoute Christophe Blérot à l’adresse de l’échevin Philippe Mouton et tous les Cominois particulièrement vigilants au respect des engagements des maîtres d’œuvre en faveur de la préservation de la biodiversité.

Parallèlement au fleuve, une nouvelle route, à double sens, reliera les parcs industriels de Comines et de Bas-Warneton, réduisant les méfaits du trafic qui emprunte, actuellement, le centre-ville et la chaussée de Wervik.

Et puis, cerise sur le gâteau, l’aménagement d’un parc urbain arboré de six hectares, érigé sur l’amoncellement des terres de déblais.

Benoît Veys