Face à la situation dramatique que rencontre la population ukrainienne suite à l’invasion russe survenue sur son sol, l’ensemble des communes de la Wallonie Picarde se mobilise afin d’organiser un rassemblement populaire de soutien solidaire et collectif.

Chaque citoyen(ne) est convié(e) ce vendredi 04 mars à 11h50 en face de l’Administration Communale d’Estaimpuis (4, rue de Berne, 7730 Leers-Nord) afin d’envoyer un message commun de force, de courage et de support aux Ukrainien(ne)s défendant leurs libertés avec héroïsme. "Nous comptons, évidemment, sur la présence du plus grand nombre pour que notre message soit entendu". La Ville d'Ath de Mouscron ou encore Tournai ont également souhaité envoyer tout leur courage. "J’invite les citoyens à venir se rassembler ce vendredi à midi dans la cour de l’hôtel de ville de Tournai. Nous sommes évidemment tous terriblement choqués par les images du conflit en Ukraine qui nous parviennent. Pour cette raison, je veux organiser un rassemblement pour la paix, en soutien au peuple ukrainien", précise Paul-Olivier Delannois. Le Père Igor Nakonechnyy, violoniste ukrainien habitant en Wapi, et le pianiste Benoit Chantry joueront un morceau populaire ukrainien.

Collectes de dons

Dès ce lundi 7 mars, un appel au don est lancé au sein de la Cité des Géants en partenariat avec la Croix-Rouge. Ces dons sont à déposer au Quai de l’Entrepôt (le bâtiment juste à côté) du lundi au vendredi de 10h à 13h et 14h à 17h.

Ceux qui le souhaitent peuvent également faire un don financier sur le compte de la Croix-Rouge. Attention aux éventuelles arnaques, c'est le seul compte officiel : BE72 0000 0000 1616 (BIC : BPOTBEB1) avec la mention « 2408 – Ukraine ». La Ville d'Ath précise aussi qu'il était tout à fait possible d'accueillir ou d'héberger des réfugiés ukrainiens. "Vous pouvez nous le signaler en contactant l’accueil au 068 68 10 00 ou par mail via l’adresse info@ath.be. Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre belle solidarité, car plusieurs Athois se sont déjà fait connaître en ce sens".

La commune de Frasnes-lez-Anvaing collecte aussi des biens qui seront à déposer à la salle Mozart (entrée rue de la Fauvette). Les dons sollicités sont essentiellement des couvertures, des sacs de couchage, des oreillers, des tentes, des vivres non-périssables, etc.