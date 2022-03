Le drapeau ukrainien hissé dans les communes de Wallonie picarde. Une récolte de biens organisée à l’échelle de toute la région, avec un acheminement de dons jusqu’à la frontière ukrainienne en Pologne. Et après, que fait-on et comment le fait-on ? C’était l’ordre du jour de la séance qui a réuni mardi matin, en l’hôtel de Ville de Tournai, les bourgmestres, présidents de CPAS et élus territoriaux de Wallonie picarde.

Parmi tous les défis à relever, celui de l’hébergement de réfugiés ukrainiens ne sera pas le plus simple. "Nous sommes confrontés à la plus grosse crise migratoire depuis la deuxième Guerre mondiale. Vous avez déjà entendu ce discours ? Effectivement, pour la seule année 2015, 1,3 million de réfugiés ont été accueillis sur le sol européen. Mais cette fois, en deux semaines seulement, c’est le double de réfugiés ukrainiens dont nous devons nous occuper", indique Sammy Mahdi, Secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, présent à Tournai ce mardi pour faire le point sur le droit et le statut des réfugiés ukrainiens, la répartition des tâches entre le fédéral, les entités fédérées et les communes, etc.