Au sein de notre pays, chaque établissement pénitentiaire est soumis au contrôle d'une Commission de Surveillance. Chargée de faire le point sur chaque prison, cette dernière contrôle le traitement réservé aux personnes détenues et du respect de leurs droits. Dernièrement, cette Commission de Surveillance a actionné la sonnette d'alarme au sein de la prison de Tournai...

Absence de WC dans l'aile A, de l'humidité un peu partout, une installation électrique qualifiée de dangereuse, des fenêtres datant de 1865, et bien d'autres conclusions ont été faites par la Commission de Surveillance. "Le manque de moyens est régulièrement invoqué pour expliquer l'absence de tel ou tel matériel ou la vétusté des lieux. Les cachots par exemple. Le problème des matelas en mousse nus, sales et poussiéreux, sur lesquels tous les détenus se couchent sans qu'un drap de protection ne soit lavé, en l'absence de draps-housses et de draps indéchirables, est reconnu comme problématique". De plus, toujours selon Commission, il semblerait que la prison de Tournai soit face à un manque de moyens humains. "Deux médecins sont partis à la retraite et n’ont pas été remplacés. Cette situation devrait être prise au sérieux par les autorités compétentes sous peine de manque de soins dans les prisons".

Malgré la pandémie, qui a freiné la réalisation de certains travaux, des investissements ont été réalisés : installation de caméras, d’un nouveau système de téléphonie, d’un multiplexeur, d’une nouvelle centrale incendie ou encore de nouvelles grilles. Toutefois, il y a véritablement encore des travaux à faire au sein de cette prison mise en service en 1868.

La problématique de la santé mentale

Pour la Commission de Surveillance, il est également problématique que la prison de Tournai ne présente pas d'annexe psychiatrique. "La prison ne peut répondre adéquatement aux besoins des personnes en souffrance psychologique et cela risque de provoquer de la maltraitance, de manière involontaire. Certains passages à l'acte (tentatives de suicide ou grèves de la faim) révèlent la difficulté, voire l'impossibilité, d'un suivi en milieu carcéral par manque de formation des équipes et par manque de personnel spécialisé. Face à certains détenus souffrant de pathologies mentales, les réponses sont parfois tout à fait inadéquates comme la mise au cachot pour isoler une personne ayant fait une tentative de suicide". La Commission de Surveillance sollicite donc que des mesures soient prises rapidement pour que les détenus vivent dans de meilleures conditions.