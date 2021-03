Alors que le Covid-19 est déjà présent depuis environ un an, de nombreux travailleurs sont encore impactés par la crise sanitaire et essayent malgré tout de s’en sortir. Qu’il s’agisse de restaurateurs, de coiffeurs, de barbiers, de tatoueurs ou de bien d’autres professions, tous ont dû faire face à un arrêt de leur profession.



De plus en plus de citoyens n’ont alors d’autre choix que de pousser la porte du CPAS qui essaye, malgré la surcharge de dossiers, d’aider et d’accorder du temps aux personnes ayant besoin d’aide.



Une ligne téléphonique consacrée aux aides dans le cadre de la crise du Covid-19 a d’ailleurs été mise en place afin d’aider les personnes touchées par la crise sanitaire qui se tournent vers l’institution sociale.



Le taux de demandeurs de revenus d’intégration sociale (RIS) ou d’aides sociales a littéralement explosé début 2021.



“Depuis le mois de janvier de cette année, nous constatons une augmentation significative, ce qui n’était absolument pas le cas jusqu’en décembre 2020. Rien que pour le mois de janvier, nous avons eu 60 nouveaux dossiers de demandes de RIS, ce qui est énorme. À la mi-février nous étions déjà à 28 nouveaux dossiers à ajouter à ceux de janvier”, déclare Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai.



Une augmentation des demandes qui n’était pourtant pas attendue avant 2022.



“Je pensais qu’au niveau des CPAS, nous allions avoir un coup d’accélérateur en 2022. La crise a commencé en mars 2020 et dans le postulat de départ, nous nous étions dit que si des gens perdaient malheureusement leur emploi, il y aurait une période au chômage et qu’ensuite, si malheureusement ces personnes ne trouvaient pas de boulot, elles viendraient au CPAS. Selon les estimations des stages d’attente potentielles, nous estimions avoir ce rebond en 2022. Mais le fait est qu’il est arrivé un an plus tôt”, poursuit la présidente du CPAS de Tournai.



Une hausse des demandes qui engendre beaucoup de contraintes aux employés du CPAS. En effet, à Tournai, il y a seulement trente assistantes sociales pour environ 2 000 bénéficiaires. Les assistantes sociales se retrouvent donc contraintes à réduire le temps passé avec les bénéficiaires. Un aspect qui touche beaucoup Laetitia Liénard.



“C’est vraiment l’approche qui me touche, parce que quand on travaille dans une institution comme celle-ci, il est important d’avoir un contact avec les gens. Je suis quelqu’un qui apprécie beaucoup écouter les parcours de vie des personnes pour essayer de les aider au mieux et de les rebooster dans des périodes très compliquées. Mais le Covid ne nous laisse pas d’autre choix que d’adopter une approche beaucoup moins humaine. C’est beaucoup plus stressant, chaque jour qui passe, quand on arrive ici, on se demande ce qu’il va se passer.”



En espérant que la reprise des différents secteurs annoncée pour le 1er mai, soit une occasion pour beaucoup d’aller de l’avant et d’être à nouveau financièrement stable, même s’il faudra faire face à un certain temps d’adaptation.