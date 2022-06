Les fans de dinosaures n'ont certainement pas raté la sortie du 3e opus de la saga Jurrassic Wolrd au cinéma. Pour l'occasion, petits et grands peuvent prolonger le plaisir en se rendant à l'exposition Jurassic Land qui se tient du samedi 11 au dimanche 26 juin sur l'Esplanade de l'Europe à Tournai. Durant la visite, une trentaine de dinosaures seront à découvrir tout en apprenant davantage sur ces créatures fascinantes. Dès leur entrée, les enfants recevront un questionnaire et ressortiront avec un diplôme de jeune paléontologue. "", indique Bruno Valencia, chargé de communication.

Toujours sur l'Esplanade de l'Europe, le Cirque Achille Zavatta posera son chapiteau du samedi 11 au dimanche 26 juin et présentera son tout nouveau spectacle dans une ambiance festive. Pendant une durée de deux heures, le public assistera à un show à la fois traditionnel et moderne. "Un tout nouveau numéro de cavalerie composée, de huit étalons exceptionnels sera présenté", poursuit Bruno Valencia. "Dromadaires, lamas, acrobates, jongleurs, clowns et un show laser émerveilleront les visiteurs. Un duo d'artistes vénézuéliens dévoilera également un numéro aérien unique".

A la fois éphémère et magique, le cirque Achille Zavatta tient à toucher toutes les générations. "Tout au long de l'événement, on rencontre des enfants avec leurs parents ou leurs grands-parents. Un jour, un couple de personnes d'environ 90 ans ont assisté au spectacle se tenant à Tournai, sans enfant. Il s'était connu au cirque et il participait au show pour se remémorer leur rencontre en mangeant du pop-corn. Une chose est sûre, l'univers du cirque et du spectacle est loin de tirer sa révérence".

Infos pratiques Jurassic Land: prix unique de 8 euros // Cirque Zavatta: prix de 5 à 25 euros.