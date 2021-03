En cette année particulière, nombreux sont les événements annulés. Alors qu’on aurait pu imagine pareille issue pour la 26e édition des Olympiades d’orthographe de la Ville de Tournai, Jean-François Letulle, échevin de la Citoyenneté, a préféré s’adapter en proposant une version inédite du concours. Mieux encore, il a même innové en créant la première édition de l’innovation pédagogique de la Ville de Tournai.



Cette nouvelle catégorie s’adressait ainsi à toutes les écoles primaires de l’entité, tous réseaux confondus, qui avaient ainsi l’occasion de mettre en avant une nouveauté, un changement, une création, une transformation ou encore une invention dans les domaines de la pédagogie et de l’enseignement.



Plusieurs dossiers ont été déposés et, après délibérations du jury composé d’enseignants retraités, les grands gagnants ont été célébrés ce vendredi depuis le salon de la reine de l’hôtel de ville de Tournai.



Deux écoles se classent ex-æquo. On retrouve ainsi, dans un premier temps, l’école Saint-Éloi de Froyennes. Le projet mené par Mme Sandra Dubart avec les jeunes enfants de pré et première maternelle a charmé le jury. Il s’agit un projet de production à l’aide d’une mascotte, qui change chaque année, et qui est mis en place depuis trois ans. Cette année, c’est Simon le Lapin qui passionne les enfants.



"Chaque semaine, un enfant peut vivre de nouvelles aventures avec Simon le Lapin en le ramenant chez lui, explique Mme Sandra. Il les raconte ensuite en dessins, photos, etc. Il s’agit d’une production écrite et visuelle collective qui s’enrichit semaine après semaine. Les plus jeunes sont ensuite invités à venir s’exprimer devant le groupe pour raconter leurs aventures."







© DELFOSSE



On retrouve ensuite, également en première position, l’école communale Camille Depinoy de Templeuve et la classe flexible de Mme Isabelle Roucoux. "Après vingt-cinq ans d’enseignement, j’avais envie de changer ma classe, ma manière d’enseigner, mes habitudes, explique Mme Isabelle. La classe flexible est un énorme pas vers l’autonomie, faire grandir nos enfants, j’en suis vraiment convaincue."







© DELFOSSE



Enfin, le troisième prix est remis à l’école communale de Vaulx et aux élèves de Mme Florence Nutte. Les élèves de 4e, 5e, et 6e primaires ont, lors de la précédente année scolaire, collaboré avec l’association Château médiéval de Vaulx pour créer une bande dessinée. Cette dernière, de 48 pages, devrait être commercialisée dans les bouquineries de la région.





© DELFOSSE

Les deux premières écoles ont ainsi notamment reçu un chèque de 1 500 € et la troisième de 500 €., a assuré l’échevin Letulle. Chaque enseignante a également reçu une lithographie symbolisant les prix.À noter enfin que le concours reviendra pour une nouvelle édition. Il portera même, si sa famille l’accepte, le nom de Michel Derache, qui faisait partie du jury et qui nous a quittés cette semaine. Jean-François Letulle et le bourgmestre Paul-Olivier Delannois lui ont par ailleurs rendu un bel hommage.