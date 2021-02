Une écoute attentive pour les enfants durant les activités de vacances à Tournai Tournai-Ath-Mouscron M. Del. L'échevine de la Jeunesse, Sylvie Liétar, a tenu à ce qu'une attention particulière soit accordée à la parole des enfants durant cette dernière semaine. © D.R.

Alors que cette semaine de congé touche à sa fin pour les enfants, la Ville de Tournai en a profité pour se montrer à leur écoute en cette période particulière de crise sanitaire qui joue les prolongations. "Les enfants sont confrontés à toutes sortes de modifications de leur environnement et soumis à des émotions, des frustrations qu'ils n'arrivent pas à extérioriser ou qu'ils expriment de façon inappropriée", détaille l'échevine de la Jeunesse, Sylvie Liétar.



Cette dernière explique avoir insisté pour que l'on puisse accorder une attention particulière à la parole des enfants durant la semaine qui vient de s'écouler dans le cadre des activités de vacances organisées par la Ville.



"Une animation destinée à encourager l'expression des émotions a été organisée dans les deux centres de vacances organisés par la Ville de Tournai. Pour les 2,5 à 6 ans par le biais de dessins et de couleur pour identifier les émotions. Pour les 6-12 ans, par des découpages de mots et d'images qui ont amené les enfants à se questionner sur leurs ressentis."



Malgré toutes les mesures sanitaires et les modifications de protocoles diverses, la Ville a ainsi tenu à maintenir ses activités de stages ateliers et centres de vacances toute l'année. "Sauf à Pâques 2020 où le lockdown a été imposé." Durant cette semaine de vacances, vingt-cinq stages ateliers et deux centres de vacances ont été organisés à Tournai.



"Malgré les nombreuses règles imposées par la situation sanitaire, les enfants ont pu bénéficier d'activités leur permettant de maintenir des contacts sociaux, de découvrir de nouvelles disciplines et de s'amuser en toute sécurité. Quant aux parents, ils ont pu se rendre au travail, télétravailler ou s'accorder un peu de temps en toute sérénité", conclut l'échevine.