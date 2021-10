Le Service d’Enquêtes et de Recherches de la zone de police du Tournaisis a mené deux opérations dans les milieux des stups à Tournai. La première s’est déroulée le 5 octobre dernier dans la rue du Cygne. Elle a permis d’interpeller huit individus, âgés entre 19 et 51 ans. Originaires de Bernissart, de Lille, de Pecq, de Reims, de Tourcoing et de Tournai, ils ont été déférés devant Madame la Juge d’Instruction qui a délivré cinq mandats d’arrêt. Les trois autres ont été libérés après avoir été entendus.

"Ceux-ci assuraient le commerce d’héroïne et de cocaïne aux abords du parc communal derrière l’Hôtel de Ville, dans le Jardin de la Reine, dans le parc du Petit Prince en face de l’école de Don Bosco et dans la Drève du Génie", indique la zone de police du Tournaisis. "Cette opération nous a permis de saisir de l’héroïne, de la cocaïne, du cannabis, de l’argent, une balance de précision, des feuilles de comptes bancaires, des bonbonnes de gaz hilarant, une arme de poing et des GSM."

La seconde opération s’est tenue le 12 octobre dernier. "Elle a permis le démantèlement d’un réseau qui vendait en moyenne 160 grammes d’héroïne et 25 grammes de cocaïne par jour depuis le mois de mai 2021 aux abords de la rue des Alouettes et dans le centre-ville", poursuit la police du Tournaisis. "Quatre personnes, âgées entre 22 et 28 ans, ont été présentées devant Madame la Juge d’Instruction. Celle-ci a délivré un mandat d’arrêt à charge d’un homme domicilié à Tourcoing et elle a inculpé deux Tournaisiens. Le 5ème a été libéré."

Cette opération a permis de saisir de l’héroïne, de la cocaïne, du cannabis, de l’argent, une matraque, des couteaux, un spray anti-agression et des GSM. Les enquêtes se poursuivent au sein du Service d'Enquêtes et de Recherches de la zone de police du Tournaisis. Cette dernière fait de la lutte contre les stupéfiants une priorité. Cela fait d'ailleurs partie du plan zonal de sécurité 2020 – 2025.