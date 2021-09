En Wallonie picarde, les chiffres de vaccination sont relativement bons avec une moyenne de plus 70 % de la population vaccinée, et de plus de 80 % si on prend en compte les personnes de plus de 18 ans, et de près de 90 % pour les plus de 65 ans. Mais, des disparités existent entre les communes avec un taux variant de 61,6 % à 75,6 %…