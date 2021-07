Ce week-end, plusieurs artistes étaient présents au Festival les Gens d'Ere. Comme relaté précédemment, les organisateurs ont décidé de reporter leur traditionnel événement en 2022 à cause des mesures sanitaires dans le secteur culturel. Toutefois, le gouvernement a tout de même proposé des alternatives afin que les citoyens et les artistes puissent profiter de la scène.

Ainsi, les organisateurs ont trouvé une solution pour que les passionnés de musique profitent de l'été tout en respectant les règles sanitaires. C'est donc ce 24 et 25 juillet que s'est tenue la Bulle d'Ere, durant les festivités, une seule scène extérieure a été déployée. De nombreux artistes talentueux étaient à l'affiche dont Boulevard des Airs, Blanche, Suarez, Antoine Delie, Charles, Saule ou encore Mister Cover. Pour se désaltérer et pour profiter de quelques sucreries, des bars et des foodtrucks étaient également accessibles.

"Pour ce week-end, on peut retenir plein de choses positives. Après avoir été deux ans sans organiser de festivals, la Bulle d'Ere a permis de relancer les artistes et les prestataires. Cela a mis du baume au cœur à tout le monde. On a également pu constater que les événements et le coronavirus pouvaient fonctionner ensemble en respectant bien entendu les mesures sanitaires", précise Gwenaël Vanzeveren, responsable des Gens d'Ere.

Des festivaliers craintifs

Malgré la reprise des événements, certains citoyens semblent encore craindre le coronavirus. C'est ce qu'ont pu constater les organisateurs et les bénévoles de la Bulle d'Ere.

"La moins bonne chose, c'est que les personnes ont encore beaucoup de craintes par rapport au virus. Nous avions prévu une jauge de 1 500 personnes qu'on n'a pas pu atteindre. Il va falloir du temps pour que la population ressorte et reprenne une vie sociale. Malgré les intempéries qui ont bousculé nos régions ces derniers jours, on a eu beaucoup de chance. Les festivaliers ne se sont pas enfuis malgré les gouttes. Même si cela n'a pas été comme les autres années, l'objectif était surtout de relancer la machine", conclut l'organisateur.