Le patois tournaisien va animer le théâtre de Saint-Luc à Ramegnies-Chin ce week-end. Les deux compagnies patoisantes de Tournai vont en effet se produire sur la même scène au profit de Viva For Life. C’est la première fois que les Filles Celles Picardes et le Cabaret Wallon Tournaisien ont l’occasion de se partager la scène. Un programme en forme de best of sera proposé aux spectateurs. De nombreuses autres surprises seront au rendez-vous de l’événement.

Bien que ces deux groupes existent depuis de nombreuses années, ils n’ont jamais eu l’occasion de se produire sur la même scène. "Notre groupe s'est produit pour la première fois en janvier 2005", indique les Filles Celles Picardes. "L'idée de créer un groupe patoisant composé uniquement de filles était un pari que nous avons relevé haut la main au vu du succès des premiers spectacles. Neuf femmes étaient à l’origine des Filles Celles Picardes. Trois ans plus tard, notre pianiste est partie et a été remplacée par un homme Jean-Marie Carlier, seul bourdon au milieu de cette ruche d'abeilles. Le groupe espère encore accueillir de nouveaux talents, jeunes ou moins jeunes. La seule contrainte est de désirer écrire et chanter en patois tournaisien."

Le Cabaret Wallon Tournaisien est encore plus ancré dans l’histoire des compagnies de patois tournaisien. "Nous avons fondé notre compagnie en 1907", explique la Royale Compagnie du Cabaret Wallon Tournaisien (RCCWT). "Nous sommes une société philanthropique et littéraire d’expression picarde. En 2018, nous avons inscrit dans notre registre d’entrée notre 101e chansonnier. Notre but est de défendre et promouvoir notre beau patois tournaisien."

Ces deux compagnies à l’accent picard se retrouveront au théâtre de Saint-Luc à Ramegnies-Chin ce samedi à 19 h et dimanche à 16 h. Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’action Viva For Life. Les préventes sont disponibles au café Le Flore situé sur la Grand-Place de Tournai. Des réservations peuvent également être effectuées via l’adresse mail suivante : cabaretfcp@gmail.com.