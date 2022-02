Plusieurs rues de Kain sont concernées par ce chantier: rues d’Ormont, du Pavé d’Ormont, de la Botte d’Asperges, du Mont d’Or et résidence de la Touille. Entamés en janvier, interrompus assez longuement, les travaux viennent de reprendre non sans causer l’exaspération de riverains confrontés à un chantier qui n’en finit pas et à de multiples inconvénients.

Ils déplorent que des trous mal signalés ont provoqué des dégâts à des véhicules. Ils ne comprennent pas pourquoi aucun dispositif n’a encore été finalisé. "C’est le plus dur à supporter: cette façon de travailler un peu partout à la fois, pendant des semaines, sans rien terminer", raconte une habitante.