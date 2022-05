Compétence, enthousiasme et passion : trois mots qui résument la seule bonne manière de découvrir la Ville de Tournai : en faisant appel aux guides ! Chaque année, les guides tournaisiens – en collaboration avec l’Office de Tourisme – proposent de nouvelles visites inédites qu’ils animent avec fierté et passion… Petite piqûre de rappel des nouveautés touristiques 2022.

La Cathédrale Notre Dame de Tournai, classée monument Unesco, est un témoin majeur de l’histoire de l’architecture médiévale. Lors de cette visite guidée consacrée à ce patrimoine UNESCO exceptionnel, notre guide tournaisien évoquera les édifices qui l’ont précédée à l'endroit même, avant d’ouvrir les portes de ce bâtiment majestueux. Les participants découvriront tout d'abord sa splendide nef romane avec les multiples chapiteaux, témoins de l’art des sculpteurs de la vallée de l’Escaut. Ils marcheront ensuite à travers son imposant transept, et observeront attentivement ses vitraux et son monumental jubé renaissance. Le guide commentera également l'impressionnant chœur gothique, en attente d'une future restauration, et abordera les deux grandes phases de rénovation... A l'issue de cette visite guidée, la Cathédrale UNESCO n'aura plus aucun secret pour les visiteurs!

En pratique: Le 2e samedi du mois d’avril à octobre 2022, à 15h (durée : 1h30). Rendez-vous à l'Office du Tourisme de Tournai (place Paul-Emile Janson 1, 7500 Tournai); 5€/personne (gratuit pour les moins de 6 ans) – Gratuit dans le cadre des Journées du Patrimoine (samedi 11/09/2022)

En compagnie des guides passionnés, les participants découvriront l'exposition de Rafaella Crispino au musée des Beaux-Arts, dans le cadre des festivals européens "Europalia : Trains & Tracks" et "Lille 3000 : UTOPIA". Le guide parsèmera sa visite guidée d’anecdotes en tout genre, pour leur plus grand bonheur !

En pratique: Le 1er dimanche du mois jusqu’en septembre 2022, à 15h (durée : 1h30). Rendez-vous devant le musée des Beaux-Arts (rue de l'Enclos Saint-Martin 3, 7500 Tournai). 5€/personne (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés) - Paiement préalable à l'Office du Tourisme. Réservations obligatoires à l'Office du Tourisme au 0032 69 22 20 45 ou par mail à info@visittournai.be

Visite guidée "Froyennes, sa fontaine et son moulin à eau"

Les guides inviteront les participants à découvrir le patrimoine historique de Froyennes, un village charmant situé aux portes de Tournai. L'histoire de ce lieu paisible entouré de sa fontaine et son célèbre moulin leur sera contée lors de la balade découverte.

En pratique: Dimanche 19/06 à 15h. Rendez-vous sur le parvis de l'Eglise de Froyennes. Tarif : 5€/personne (gratuit pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés). Réservation obligatoire à l'Office du Tourisme (nombre de places limité) au 0032 69 22 20 45 ou par mail à info@visittournai.be