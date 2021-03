Les hommes de la zone de secours de Wallonie picarde sollicités à de nombreuses reprises suite à la tempête Tournai-Ath-Mouscron M. Del. De 8h à 16h, les pompiers ont dû intervenir à plus de 90 reprises ! © D.R.

La tempête qui frappe notre pays ce jeudi a sérieusement sollicité les hommes de la zone de secours de Wallonie picarde.



Sur le coup de 16h, on comptait en effet, depuis 8h ce matin, plus de 90 interventions à travers la région.



La zone de secours est ainsi intervenue à 45 reprises suite à des interventions techniques, des objets menaçant la voie publique, et une quarantaine d'autres ayant nécessité une opération de tronçonnage.



Enfin, à sept reprises, les pompiers ont dû intervenir afin de nettoyer et de déblayer la chaussée. Ces dernières interventions ont été nécessaires à Pecq, Ghislenghien, Ramegnies-Chin, Mouscron et Tournai.