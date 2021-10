La Belgique a été une destination prisée des voyageurs lors de ces vacances d’été. La Wallonie picarde ne fait pas exception à la règle puisque la plupart des hôtels de la région affichaient complet tout au long de l’été. Les séjours variaient entre un week-end et cinq jours en fonction des établissements et des envies des clients. Les city-trips avaient également la côte.

Les hôtels de Wallonie picarde ont donc pu profiter des restrictions de voyage pour faire le plein de clients cet été. "Nous avons accueilli beaucoup de clients cette année", confie l’hôtel Floreal Le Panoramique. "Une majorités de visiteurs a opté pour des séjours de trois à quatre jours pour bénéficier de nos tarifs préférentiels. Nous avons clairement ressenti une tendance pour les Belges de rester en Belgique pendant ces vacances. Les restrictions liées à la crise sanitaire ont probablement joué."

Les city-trips avaient la côte cet été. "On a ressenti une nette amélioration de notre fréquentation par rapport aux années précédentes", indique l’hôtel Cathédrale. "La population n’est pas partie loin de ses bases, ce qui a été profitable pour nous. La plupart des visiteurs sont venus pour faire un city-trip et ne sont donc restés qu’un jour ou deux." La tendance est la même du côté de l’Oniro. "Nous avions beaucoup de demandes", explique-t-il. "Pour Tournai, les séjours s’étendaient principalement à un week-end. Le temps de faire un city-trip et de repartir. Certaines personnes restaient un peu plus longtemps mais cela n’excédait jamais les cinq jours."

Certains hôtels bénéficiant d’une clientèle tout autre peuvent plus difficilement tirer des conclusions sur les fréquentations de cet été. "Nous accueillons énormément d’entreprises en voyage d’affaire ce qui fausse quelque peu les chiffres", informe l’hôtel Alcantara. "Nous avions une moitié de visiteurs belges et une autre moitié d’étrangers. Les clients restaient principalement une journée et une nuit avant de repartir. Le taux de fréquentation de cet été était en tout cas très bon."

Les mesures de restriction prises suite au coronavirus ont donc été bénéfiques aux hôtels de la région qui ont pu considérablement augmenter leurs activités. De nombreux visiteurs ont privilégié les city-trips pour pouvoir découvrir la Wallonie picarde le temps d’un week-end.