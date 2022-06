Elle est pas belle la ville ?" Beaucoup de Tournaisiens répondraient par l’affirmative. Et pourtant, malgré ses nombreux atouts, la ville de Tournai peine à se positionner comme incontournable dans le paysage touristique belge, à l’instar des villes de Bruxelles, Bruges, Gand… "La ville de Tournai souffre encore d’un déficit d’image", déplore l’humoriste tournaisien Bruno Coppens. "Lorsqu’on parle de Tournai à des Bruxellois, pour eux, il considère que c’est le bout du monde alors qu’ils vont plus facilement jusqu’à Liège, également à une heure de route. Ils pensent aussi qu’il n’y a rien à faire et rien à voir… alors que c’est tout le contraire ! D’ailleurs, une fois que les gens viennent à Tournai, ils sont étonnés de ce qu’ils y découvrent et se disent prêts à y revenir… Comme à Bruges ou à Gand, on peut tout à fait passer une journée ou même un week-end à Tournai !"