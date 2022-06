Après une longue période de crise sanitaire, la vie semble peu à peu reprendre le cours normal des choses. Le coronavirus aura tout de même changé certaines habitudes au sein de la société comme la façon de consommer. A titre d'exemple, les produits locaux ou encore les aliments en vrac ont vu leur popularité monter en flèche. ", avait déjà expliqué la gérante d'Ici de Là à Tournai en février dernier.

Cependant, aujourd'hui, c'est une tout autre histoire. Selon ConsomAction, une ASBL qui regroupe les professionnels d'une consommation zéro déchet, locale, éthique, responsable et durable, le chiffre d'affaires aurait baissé de 30 % en moyenne. En cause, l'inflation générale, le retour au travail et donc un manque de temps mais également la concurrence des grandes surfaces. ". Aujourd'hui, c'est terminé, ils sont repassés à leurs anciennes habitudes. Du jour au lendemain, les clients se sont faits plus rares". Pourtant, les aliments en vrac accumulent les avantages. Les distributeurs permettent aux consommateurs d'acheter la quantité exacte qu'ils souhaitent et donc d'éviter le gaspillage. De plus, certains commerces encouragent également les consommateurs à apporter leurs propres récipients ou sacs, ce qui leur permet d'éviter les emballages inutiles.

"Nous restons dans une société où l'argent et le temps sont d'une grande importance. Pour certains, les supermarchés sont plus accessibles car tout y est centralisé".