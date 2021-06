Alors qu'elles tournaient au ralenti depuis plusieurs mois, les maisons de jeunes, institutions essentielles au développement des jeunes et à la cohésion sociale, vont pouvoir mettre derrière elles les différents protocoles sanitaires qui imposaient de faire des différences entre les jeunes concernant leur âge et qui ne leur permettaient tout simplement pas d’accueillir les jeunes dans de bonnes conditions.



Ces protocoles leur imposaient même presque de faire une enquête sociale pour savoir si certains jeunes étaient en décrochage et pouvait ou non avoir accès à la Maison de Jeunes, une demande tout à fait contraire à la philosophie d’accueil libre pour tous, défendue par les maisons de jeunes.



"Nous avons le sentiment de voir le bout du tunnel, confirment Jérôme Pestiaux et Johakim Chajia, respectivement coordonnateur de la maison de jeunes Port’Ouverte et Masure 14. Malgré le fait que nos jeunes et nos équipes ont été exemplaires, cette situation ne pouvait plus durer. Notre raison d’être est de permettre aux jeunes de créer, de s’émanciper et de découvrir le monde et il est vrai que le tout virtuel a ses limites."



Concrètement, d’ici à début juillet, les maisons de jeunes rouvrent leur accueil libre presque normalement. "Avant, nous étions obligés de limiter le nombre de jeunes présents ainsi que leur durée sur place. Cette réouverture de l’accueil doit permettre aux jeunes de se retrouver et se sentir à nouveau comme chez eux, c’est la première étape d’une reprise à 100%."



Dans la foulée, les maisons de jeunes proposeront également la reprise de leurs ateliers hebdomadaires : place à la robotique, à la cuisine, à la photo, au club citoyen ou encore à l’atelier DIY et Nature à Port’Ouverte et Dessin, guitare, jeux de rôle et Repair Café à Masure 14 qui proposera entre autre fin juin un atelier upcycling et le retour de la Fête de la Cancanière. "Depuis plus d’un an, les associations et les professionnels du secteur s’adaptent en permanence pour continuer de proposer ces activités alors, annoncer la reprise c’est un peu comme un rêve qui se réalise", confirme Jérôme Pestiaux.





Plus de 50 stages gratuits et créatifs durant l’été



Ce nouveau protocole tombe à pic puisque le collectif, composé de Port’Ouverte, Canal J, Luch’Ouverte et Masure 14, propose plus de 50 stages durant les mois de juillet et août. La plupart de ces stages sont accessibles gratuitement pour les membres (5€/an). Ces stages sont ouverts à tous et permettent aux jeunes de développer leur créativité à l’extérieur de chez eux, entourés d’autres jeunes.Cette année, plus encore qu’avant, le nombre de stages et leur diversité devraient permettre à tous les jeunes de trouver leur bonheur. De la découverte sport en passant par la cuisine sauvage, la création de cerf-volant, la tetra gravure ou encore la création d’une sculpture géante sur la place de Lille, les stages sont variés, accessibles et couvrent les deux mois de vacances.Une chose est sûre, le coronavirus aura eu des impacts parfois dramatiques sur la jeunesse. Les équipes des maisons de jeunes, comme beaucoup de travailleurs sociaux, ont été au-devant de ces difficultés et malgré la difficulté imposée par ce cadre de travail virtuel, ils n’ont pas abandonné la jeunesse. Cette nouvelle donne permettra à tous ces travailleurs de retrouver ce qui fait le cœur de leur métier : le contact social en chair et en os.