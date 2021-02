Les maisons de repos et de soins du CPAS de Tournai déconfinent progressivement Tournai-Ath-Mouscron M. Del. Le retour à une vie un peu plus joyeuse pour l'ensemble des résidents ! © BELGA

L'importante adhésion à la vaccination des résidents et du personnel des maisons de repos et de soins du CPAS de Tournai, à savoir le Moulin à Cailloux, Benjamin Grugeon et À l'Ombre du Temps, une vie se rapprochant de la normalité peut reprendre en autorisant les visites, dans le respect des principes édictés par la Wallonie.



"Le principe général recommandé pour assouplir les mesures est que le taux de vaccination soit au moins de 80% pour les résidents et de 70% pour le personnel", rappelle Laetitia Liénard, présidente du CPAS de Tournai. Des taux qui seront atteints dans tous les établissements d'ici quelques jours.



Les visites vont pouvoir reprendre au Moulin à Cailloux le 15 mars, à Benjamin Grugeon le 8 mars et À l'Ombre du Temps le 27 février.



"Afin de s’assurer du maintien de la couverture vaccinale à 80 % pour les résidents et à 70 % pour le personnel, le taux sera évalué, tous les mois, par le médecin coordinateur de l’établissement."



Dans le respect de ce taux, et en application des mesures générales prévues dans la société, les visites de deux personnes seront autorisées aux horaires classiques. Des contacts étroits, comme des câlins qui ont manqué à beaucoup, seront autorisés entre les résidents et leurs visiteurs. La remise d'objets ou de produits alimentaires sans respect d'une quarantaine sera également possible. Les activités pourront de nouveau être organisées dans les maisons de repos tout comme les promenades et activités extérieures. Enfin, les résidents pourront de nouveau sortir dans leur famille.



"Ces premiers assouplissements, très attendus par les résidents, leurs proches mais également le personnel, laissent percevoir le retour à une vie plus joyeuse", conclut Laetitia Liénard.