Pour l'occasion, de nombreux pépiniéristes belges et étrangers se retrouveront. Parmi les arbres, arbustes, rosiers, plantes vivaces, plantes aquatiques, bulbes, les plantes à floraison jaunes en seront les vedettes.

Pour cette nouvelle année et après un hiver assez gris, les floraisons de couleur jaune, apporteront sans aucun doute, de la joie et de la chaleur. Cerise sur le gâteau, le jaune est la couleur de l'ouverture et du contact social dont nous avons bien besoin en ce moment.

Les pépiniéristes spécialisés, chacun dans leur domaine, auront le plaisir d'apporter leurs conseils et de vous faire découvrir le meilleur de leurs cultures. A chaque édition, les dernières nouveautés horticoles seront présentées aux amateurs et aux collectionneurs enthousiastes.

L'objectif des organisateurs et ceci depuis plus de 30 ans, consiste à maintenir un côté botanique large et pointu à la portée de tous et ce dans une ambiance conviviale.

Plus d'informations sur le site Internet: www.lafeuillerie.be